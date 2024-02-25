Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 12:02

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

Городское хозяйство Москвы: До утра 26 февраля возможен ледяной дождь

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

До утра понедельника, 26 февраля, в Москве ожидается ледяной дождь и гололедица. Об этом заявила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — отметили там.

Городские службы отслеживают дорожную ситуацию. Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Эксперт опроверг миф об эффективности популярного микса в борьбе со снегом
Эксперт опроверг миф об эффективности популярного микса в борьбе со снегом

По прогнозу синоптиков, метеорологическая весна в этом году наступит в России с 19 по 21 марта. Специалисты отмечают, что повышение температуры будет наблюдаться в первой половине марта, однако рассчитывать на раннюю весну не стоит.

Никита Осипов
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров