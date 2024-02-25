Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

До утра понедельника, 26 февраля, в Москве ожидается ледяной дождь и гололедица. Об этом заявила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — отметили там.

Городские службы отслеживают дорожную ситуацию. Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.