Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице
Городское хозяйство Москвы: До утра 26 февраля возможен ледяной дождь
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев
До утра понедельника, 26 февраля, в Москве ожидается ледяной дождь и гололедица. Об этом заявила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — отметили там.
Городские службы отслеживают дорожную ситуацию. Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По прогнозу синоптиков, метеорологическая весна в этом году наступит в России с 19 по 21 марта. Специалисты отмечают, что повышение температуры будет наблюдаться в первой половине марта, однако рассчитывать на раннюю весну не стоит.