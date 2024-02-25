В Минобороны Украины заявили, что разработали военный план на 2024 год, но он держится в тайне

Киев разработал военный план на 2024 год, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он "мощный, сильный" и даст результат. Однако глава ведомства не стал приводить каких-либо конкретных деталей.

"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв, — план-2024 уже есть. Мы публично о нём не говорим. Он мощный, сильный, он даёт не только надежду, он даст результаты в 2024 году", — сказал глава Минобороны Незалежной.