Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 12:53

В Минобороны Украины заявили, что разработали военный план на 2024 год, но он держится в тайне

Глава Минобороны Украины Умеров: У Киева есть военный план на 2024 год

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Hannes P Albert

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Hannes P Albert

Киев разработал военный план на 2024 год, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он "мощный, сильный" и даст результат. Однако глава ведомства не стал приводить каких-либо конкретных деталей.

"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв, — план-2024 уже есть. Мы публично о нём не говорим. Он мощный, сильный, он даёт не только надежду, он даст результаты в 2024 году", — сказал глава Минобороны Незалежной.

Умеров добавил, что Минобороны и другие ведомства координируют строительство фортификационных сооружений для ВСУ. В частности, уже были обустроены новые огневые позиции.

Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики
Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что ВСУ с трудом сдерживают натиск ВС России. По словам дипломата, у армии Незалежной наблюдается дефицит снарядов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров