ВСУ на фронте вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия западных поставок, пишут СМИ
NBC: Командование ВСУ вынуждено экономить снаряды из-за дефицита
Командование ВСУ всё чаще вынуждено экономить боеприпасы, пишет NBC News. По словам украинских военнослужащих, это мешает им защищаться от натиска ВС России.
"На передовой украинские командиры всё чаще вынуждены нормировать расход боеприпасов, что ограничивает способность войск защищать позиции", — пишет издание.
Указывается, что виной тому — задержки с одобрением новых поставок в Конгрессе США. По словам неназванного украинского чиновника, Запад подвёл Киев в один из самых критических моментов.
Ранее в Запорожской области российские десантники взяли в плен двух штурмовиков 82-й отдельной бригады ВСУ. Это подразделение, к слову, считается элитным.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency