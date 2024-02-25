На Урале водитель снегохода снёс девушку на лыжной базе

На территории лыжной базы СК "Уралец" в Нижнем Тагиле водитель снегохода сбил девушку 1998 года рождения. Пострадавшую с травмой ноги доставили в ГБ № 2 Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.



В ведомстве пояснили, что инцидент произошёл днём 25 февраля. По словам водителя, столкновение произошло из-за того, что заклинила ручка газа, он не успел затормозить.

"По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающим", — пояснили в ведомстве.