На Урале водитель снегохода снёс девушку на лыжной базе
ГИБДД: В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил 25-летнюю девушку
Место столкновения снегохода и пешехода в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
На территории лыжной базы СК "Уралец" в Нижнем Тагиле водитель снегохода сбил девушку 1998 года рождения. Пострадавшую с травмой ноги доставили в ГБ № 2 Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошёл днём 25 февраля. По словам водителя, столкновение произошло из-за того, что заклинила ручка газа, он не успел затормозить.
"По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающим", — пояснили в ведомстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области умерла девушка, которую сбило колесо от МАЗа. Трагедия произошла на Серовском тракте. На так называемой трассе смерти за два года погибло 68 человек.