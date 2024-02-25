В Киеве заявили о наличии ракет собственного производства дальностью до 700 километров

У Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью до 700 километров. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 километров", — сказал он в разговоре с журналистами.

Камышин добавил, что ракетная программа является самой важной для Киева. За 2023 год, по его словам, украинская оборонная промышленность выросла в шесть раз и сейчас состоит из 500 предприятий: 100 государственных компаний и 400 частных.