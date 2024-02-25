В Москве объявили штормовое предупреждение из-за грядущего ледяного дождя

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося ледяного дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, предупреждение будет действовать по меньшей мере до утра завтрашнего дня.

"Штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области. Сегодня с 16 часов по области и с 18 часов в столице с сохранением до 10 часов утра 26 февраля местами пройдёт ледяной дождь", — приводит ТАСС слова синоптика.

В МЧС России призвали жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, а водителей — снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.