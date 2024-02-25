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25 февраля, 15:31

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за грядущего ледяного дождя

Синоптик Вильфанд: В Москве и области объявлено штормовое предупреждение

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося ледяного дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, предупреждение будет действовать по меньшей мере до утра завтрашнего дня.

"Штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области. Сегодня с 16 часов по области и с 18 часов в столице с сохранением до 10 часов утра 26 февраля местами пройдёт ледяной дождь", — приводит ТАСС слова синоптика.

В МЧС России призвали жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, а водителей — снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

О ледяном дожде и гололедице ранее предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. В Гидрометцентре России отметили, что из-за непогоды в столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности, связанный с порывами ветра до 15 метров в секунду, он будет действовать до 21:00 понедельника, 26 февраля.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова
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