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25 февраля, 16:50

Британия считает Украину страной третьего мира, пожаловался журналист из Киева

Журналист ЕП Сидоренко: Британия считает Украину страной третьего мира

Площадь Независимости. Киев. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Площадь Независимости. Киев. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Украинский журналист Сергей Сидоренко пожаловался бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Британия рассматривает Украину как страну третьего мира. По его словам, это во многом мешает гражданам Незалежной получать британские визы.

"На настоящий момент Великобритания это, возможно, самый яркий сторонник Украины. У нас есть развитые отношения, у нас большие ожидания от нашего будущего. Но, наверное, самая серьёзная проблема, которая у нас есть, это визовая политика. Нас до сих пор считают страной третьего мира", — сказал журналист украинского издания "Европейская правда" и попросил Джонсона прокомментировать эту проблему.

Бывший премьер-министр королевства отослал журналиста к британскому МВД. Джонсон добавил, что теоретически в рамках дружбы между Лондоном и Киевом должно быть так, чтобы людям было сравнительно легко прийти и получить визу.

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Ранее Life.ru писал, что в Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице, а это примерно пятнадцать тысяч человек. На сегодняшний день королевство испытывает большие сложности с предоставлением жилья для приезжих, так как британцы всё чаще отказываются размещать беженцев на бессрочной основе.

Евгения Мосс
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