Британия считает Украину страной третьего мира, пожаловался журналист из Киева

Украинский журналист Сергей Сидоренко пожаловался бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Британия рассматривает Украину как страну третьего мира. По его словам, это во многом мешает гражданам Незалежной получать британские визы.

"На настоящий момент Великобритания — это, возможно, самый яркий сторонник Украины. У нас есть развитые отношения, у нас большие ожидания от нашего будущего. Но, наверное, самая серьёзная проблема, которая у нас есть, — это визовая политика. Нас до сих пор считают страной третьего мира", — сказал журналист украинского издания "Европейская правда" и попросил Джонсона прокомментировать эту проблему.

Бывший премьер-министр королевства отослал журналиста к британскому МВД. Джонсон добавил, что теоретически в рамках дружбы между Лондоном и Киевом должно быть так, чтобы людям было сравнительно легко прийти и получить визу.