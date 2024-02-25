Британия считает Украину страной третьего мира, пожаловался журналист из Киева
Журналист ЕП Сидоренко: Британия считает Украину страной третьего мира
Площадь Независимости. Киев. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko
Украинский журналист Сергей Сидоренко пожаловался бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Британия рассматривает Украину как страну третьего мира. По его словам, это во многом мешает гражданам Незалежной получать британские визы.
"На настоящий момент Великобритания — это, возможно, самый яркий сторонник Украины. У нас есть развитые отношения, у нас большие ожидания от нашего будущего. Но, наверное, самая серьёзная проблема, которая у нас есть, — это визовая политика. Нас до сих пор считают страной третьего мира", — сказал журналист украинского издания "Европейская правда" и попросил Джонсона прокомментировать эту проблему.
Бывший премьер-министр королевства отослал журналиста к британскому МВД. Джонсон добавил, что теоретически в рамках дружбы между Лондоном и Киевом должно быть так, чтобы людям было сравнительно легко прийти и получить визу.
Ранее Life.ru писал, что в Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице, а это примерно пятнадцать тысяч человек. На сегодняшний день королевство испытывает большие сложности с предоставлением жилья для приезжих, так как британцы всё чаще отказываются размещать беженцев на бессрочной основе.