Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале о воздушной тревоге. Дым в районе Севастопольской бухты, по его словам, объясняется тем, что военные используют табельные средства маскировки.