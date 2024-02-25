Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале о воздушной тревоге. Дым в районе Севастопольской бухты, по его словам, объясняется тем, что военные используют табельные средства маскировки.
Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО в ночь на 16 февраля перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон, как уточнили в Минобороны РФ, был сбит над Белгородской областью.
ТАСС / Сергей Мальгавко