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25 февраля, 15:39

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале о воздушной тревоге. Дым в районе Севастопольской бухты, по его словам, объясняется тем, что военные используют табельные средства маскировки.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО в ночь на 16 февраля перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон, как уточнили в Минобороны РФ, был сбит над Белгородской областью.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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