Белый дом не нашёл доказательств планов России вмешаться в американские выборы
Салливан: У Белого дома нет доказательств планов России вмешаться в выборы в США
У администрации президента США Джо Байдена нет доказательств намерений России вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в ноябре этого года. Такое заявление сделал помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.
"На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения", — подчеркнул Салливан.
Помощник Байдена добавил, что Белый дом "будет сохранять бдительность и взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий" для того, чтобы гарантировать национальную безопасность Соединённых Штатов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предвыборная кампания в США приобретает острые формы. По словам лидера РФ, нашей стране было бы некорректно в неё вмешиваться. Выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года ранее, — Джо Байден и Дональд Трамп.
Shutterstock