Белый дом не нашёл доказательств планов России вмешаться в американские выборы

У администрации президента США Джо Байдена нет доказательств намерений России вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в ноябре этого года. Такое заявление сделал помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

"На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения", — подчеркнул Салливан.

Помощник Байдена добавил, что Белый дом "будет сохранять бдительность и взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий" для того, чтобы гарантировать национальную безопасность Соединённых Штатов.