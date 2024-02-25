В Токио началось световое шоу, претендующее на звание крупнейшего в мире
В столице Японии стартовало световое шоу, которое городские власти называют крупнейшим в мире. К слову, соответствующую заявку они уже направили в Книгу рекордов Гиннесса.
В Токио стартовало световое шоу, претендующее на самое крупнейшее в мире. Видео © X / 谷村たかひこ
Для светового шоу выбран фасад 48-этажной башни главного здания токийской администрации. Высота импровизированного экрана — 127 метров, ширина — 110 метров. Как пишет ТАСС, проект получил название Tokyo Night and Light ("Ночь и свет Токио"). Власти японской столицы пообещали, что шоу будет проводиться ежедневно по вечерам. Предполагается сочетать цветовое представление с живой музыкой. Однако это, видимо, произойдёт с наступлением весны.
Ранее Life.ru сообщал, что в Пекине отметили световым шоу наступление года Зелёного Деревянного Дракона. Новый год по восточному календарю, напомним, никогда не начинается в одинаковые даты. В этот раз он выпал на 10 февраля, а завершится 28 января 2025 года.
Кадр из видео X / 谷村たかひこ