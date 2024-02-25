В Токио началось световое шоу, претендующее на звание крупнейшего в мире

В столице Японии стартовало световое шоу, которое городские власти называют крупнейшим в мире. К слову, соответствующую заявку они уже направили в Книгу рекордов Гиннесса.

В Токио стартовало световое шоу, претендующее на самое крупнейшее в мире. Видео © X / 谷村たかひこ

Для светового шоу выбран фасад 48-этажной башни главного здания токийской администрации. Высота импровизированного экрана — 127 метров, ширина — 110 метров. Как пишет ТАСС, проект получил название Tokyo Night and Light ("Ночь и свет Токио"). Власти японской столицы пообещали, что шоу будет проводиться ежедневно по вечерам. Предполагается сочетать цветовое представление с живой музыкой. Однако это, видимо, произойдёт с наступлением весны.