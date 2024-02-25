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25 февраля, 17:45

В Токио началось световое шоу, претендующее на звание крупнейшего в мире

В столице Японии стартовало световое шоу, которое городские власти называют крупнейшим в мире. К слову, соответствующую заявку они уже направили в Книгу рекордов Гиннесса.

В Токио стартовало световое шоу, претендующее на самое крупнейшее в мире. Видео © X / 谷村たかひこ

Для светового шоу выбран фасад 48-этажной башни главного здания токийской администрации. Высота импровизированного экрана — 127 метров, ширина — 110 метров. Как пишет ТАСС, проект получил название Tokyo Night and Light ("Ночь и свет Токио"). Власти японской столицы пообещали, что шоу будет проводиться ежедневно по вечерам. Предполагается сочетать цветовое представление с живой музыкой. Однако это, видимо, произойдёт с наступлением весны.

Ранее Life.ru сообщал, что в Пекине отметили световым шоу наступление года Зелёного Деревянного Дракона. Новый год по восточному календарю, напомним, никогда не начинается в одинаковые даты. В этот раз он выпал на 10 февраля, а завершится 28 января 2025 года.

Лайф публикует видео загадочного "светового шоу" в московских многоэтажках
Лайф публикует видео загадочного "светового шоу" в московских многоэтажках
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Кадр из видео X / 谷村たかひこ

Наталья Исакова
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