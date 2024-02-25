Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты над Чёрным морем
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские авиационные управляемые ракеты над Чёрным морем. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, противник попытался осуществить террористическую атаку на территории нашей страны около 19:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Ранее Life.ru писал о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге. Дым в районе Севастопольской бухты, по его словам, объясняется тем, что военные используют табельные средства маскировки. В настоящее время воздушная тревога отменена.
ТАСС / Виталий Невар