Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты над Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские авиационные управляемые ракеты над Чёрным морем. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, противник попытался осуществить террористическую атаку на территории нашей страны около 19:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.