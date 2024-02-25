Учёные помогут маркетологам узнать эмоции людей через мозг

Как правило, основная часть маркетинговых исследований основывается на том, что рассказывают сами люди. Новый механизм — нейромаркетинг — позволит получить более точные эмоции людей относительно товаров с помощью датчиков электроэнцефалограммы. Кроме того, этот приём поможет более точно оценить уровень удовлетворённости услугами у сотрудников и потребителей.