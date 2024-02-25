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25 февраля, 19:12

Учёные помогут маркетологам узнать эмоции людей через мозг

"Газета.ru": Учёные помогут маркетологам узнать эмоции людей через мозг

Учёные помогут маркетологам узнать эмоции людей через мозг. Обложка © Freepik

Учёные помогут маркетологам узнать эмоции людей через мозг. Обложка © Freepik

Учёные из Технологического института Нью-Джерси разработали механизм, благодаря которому станет возможным использовать данные активности мозга в сфере маркетинга. Так называемый нейромаркетинг поможет спрогнозировать предпочтения потребителей в отношении различных товаров, сообщает "Газета.ru".

Как правило, основная часть маркетинговых исследований основывается на том, что рассказывают сами люди. Новый механизм — нейромаркетинг — позволит получить более точные эмоции людей относительно товаров с помощью датчиков электроэнцефалограммы. Кроме того, этот приём поможет более точно оценить уровень удовлетворённости услугами у сотрудников и потребителей.

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Ранее учёные нашли приятный способ улучшить работу мозга за 3 минуты. Низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку могут улучшить внимание, память и мышление.

Евгения Мосс
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