Выяснилось, чем Евросоюз попытался заменить русскую водку после запрета поставок

США, Украина и Черногория получили выгоду от "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, за прошедший год США увеличили экспорт более чем в два раза, до 37,7 миллиона евро, и стали лидером среди крупнейших поставщиков. Следом идёт Черногория, которая за то же время нарастила объёмы в 2017 раз — с 6,6 тысячи до 13,4 миллиона евро.

Незалежная отправила Евросоюзу водки на 19 миллионов евро, то есть на четверть больше, чем в 2022 году. Кроме того, Британия увеличила поставки на 7%, а Белоруссия — на 15%.

При этом поставки водки из РФ в ЕС в прошлом году упали в 59 раз. Это произошло на фоне запрета на импорт, который был сформирован в рамках шестого пакета санкций в июне 2022 года. Главными покупателями российского спиртного в Евросоюзе в 2023 году стали ФРГ, Латвия, Чехия и Нидерланды.