Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 18:02

Выяснилось, чем Евросоюз попытался заменить русскую водку после запрета поставок

ЕС после запрета водки из РФ перешёл на алкоголь из США, Черногории и Украины

США, Украина и Черногория получили выгоду от "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, за прошедший год США увеличили экспорт более чем в два раза, до 37,7 миллиона евро, и стали лидером среди крупнейших поставщиков. Следом идёт Черногория, которая за то же время нарастила объёмы в 2017 раз — с 6,6 тысячи до 13,4 миллиона евро.

Незалежная отправила Евросоюзу водки на 19 миллионов евро, то есть на четверть больше, чем в 2022 году. Кроме того, Британия увеличила поставки на 7%, а Белоруссия — на 15%.

При этом поставки водки из РФ в ЕС в прошлом году упали в 59 раз. Это произошло на фоне запрета на импорт, который был сформирован в рамках шестого пакета санкций в июне 2022 года. Главными покупателями российского спиртного в Евросоюзе в 2023 году стали ФРГ, Латвия, Чехия и Нидерланды.

Водку Absolut и виски Jameson перестали ввозить в Россию
Водку Absolut и виски Jameson перестали ввозить в Россию

Ранее Life.ru писал, что в январе – ноябре 2023 года производство водки в РФ снизилось на 4,7%. Всего за одиннадцать месяцев прошлого года в России выпустили 172,5 миллиона декалитров спиртного.

Обложка ©

ТАСС / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Никита Осипов
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Украина
  • черногория
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров