Опасно для гипертоников: Учёные выяснили всю правду о растительном мясе

Австралийские учёные изучили 700 растительных продуктов, в том числе мясо, молоко, тофу и йогурты. Оказалось, что многие из них перенасыщены солью, а также вредными жирами, пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Conversation.

В 2022 году учёные наведались в два из четырёх самых больших супермаркетов Мельбурна, изучив свыше 700 продуктов, являющихся растительной альтернативой. Обнаружилось, что в продуктах вроде тофу содержался один миллиграмм соли на 100 граммов, в полуфабрикатах (вроде котлет или бургеров) — до 2000 миллиграммов на 100 граммов. Другими словами, в одной миске растительного фарша может находиться суточная норма соли. Если "перекармливать" ею организм, может развиться гипертония.

Растительное молоко показало лучшие результаты. Так, около 70% продукта обогащено кальцием, который необходим для здоровья костей. При этом 73% содержали рекомендуемое количество вещества — минимум 100 миллиграммов на 100 миллилитров. Ещё в 2019–2020 годы лишь 43% растительного молока были обогащены кальцием. При этом растительные йогурты и сыры, как правило, содержали недостаточно данного полезного элемента. Кроме того, у учёных вызвало опасения кокосовое молоко из-за более высокого содержания вредных насыщенных жиров, особенно в сравнении с молоком на основе миндаля, овса, сои и прочих растений.

Исследователи резюмировали, что, те, кто хочет убрать из своего рациона или уменьшить количество животных продуктов, должны отдать предпочтение необработанным вариантам. При покупке консерв и полуфабрикатов нужно следить, чтобы в них было как можно меньше соли, а в составе тофу должно находиться побольше кальция и поменьше соли и сахара.