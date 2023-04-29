Составлен топ-5 альтернатив мясу, богатых растительным белком и железом

Мясо — это один из основных источников белка и железа в питании людей, но следует помнить, что употребление слишком большого его количества может повлечь за собой ряд негативных последствий для здоровья. В их числе болезни печени и почек, повышенный уровень холестерина и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендуется употреблять мясо умеренно в рамках сбалансированного рациона питания. Если же тяжело полностью отказаться от мяса, то можно использовать альтернативы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Светлана Лисицина.

По словам доктора, есть продукты, которые не только заменят мясо, но и обеспечат организм всей необходимой пищевой ценностью. Так, к ним относятся нут, фасоль, горох, чечевица и соя, являющиеся отличными источниками белка. Их можно использовать как основу для приготовления блюд, например бургеров или тостов с гуакамоле, отметила врач.

Эксперт добавила, что грибы (шампиньоны, лисички, вёшенки и другие) практически не содержат жира, но богаты белком и витаминами группы В. Их можно добавлять в супы, рагу и фаршировать ими овощи. В свою очередь, орехи и семена (миндаль, кедровые орехи, каштаны, фисташки, грецкие орехи, семена чиа и конопли) богаты полезными жирами, белками и витаминами. Их можно употреблять как перекус или добавлять в салаты, советует специалист.

"Тофу и соевые продукты — это замечательный источник белка, кальция и железа. Их можно приготовить на гриле, фаршировать овощами или добавлять в супы", — порекомендовала собеседница Лайфа.

Не стоит забывать и о таких овощах, как капуста, морковь, горох, баклажаны, томаты и беби-картофелины, которые тоже могут стать отличным заменителем мяса. В них много витаминов и минералов, а также они содержат клетчатку, улучшающую пищеварение, указала диетолог.