Челябинский нейрохирург на протяжении полугода спасает российских бойцов на передовой

Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков уже на протяжении полугода спасает российских бойцов на передовой, пишет SHOT. Он отправился в зону спецоперации в сентябре и теперь приехал в родной город в отпуск, чтобы передать опыт коллегам.

Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков рассказал о работе в зоне СВО. Видео © SHOT

"Мне, как правило, решения даются легко. В один момент в голове мелькнула мысль: а почему бы и не поехать? Приехал, обсудил это с женой в один вечер, и приняли решение", — рассказал Росляков.

Нейрохирург подписал контракт с Министерством обороны России в сентябре минувшего года. До поездки на СВО у него уже был большой опыт за плечами, включая подготовку в Центре медицины катастроф и управление больницей. В ЛНР он получил должность начмеда полка, под его руководством — порядка двух тысяч человек. Он организовывает работу целого медицинского подразделения, в том числе отвечает за эвакуацию раненых с поля боя и обеспечение их всеми необходимыми лекарствами.

"Это не было сюрпризом для меня, мы обсуждали с самого начала вместе. Он очень целеустремлённый: что-то захотел — достигает этого любыми путями. Очень настойчивый, очень упорный, очень ответственный", — сообщила жена Игоря Анна.

Спустя полгода медик вернулся в отпуск в родной Челябинск, чтобы также передать опыт работы на передовой своим коллегам. По мнению Рослякова, нужно начать обучать студентов тактической медицине, чтобы выпускать врачей, которые смогут молниеносно принимать решения и работать в самых необычных условиях.