МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве РФ

Белград направил хорватским властям ноту протеста из-за обвинений в адрес сербского лидера Александра Вучича в том, что он якобы является сателлитом России. Соответствующая информация была обнародована 25 февраля на интернет-портале сербского МИД.

В заявлении сербского внешнеполитического ведомства говорится о том, что Белград считает недопустимыми заявления хорватского министра Гордана Грлич-Радмана о том, что Вучич не является частью сербского народа и ему необходимо определиться, на каком из двух стульев он хочет усидеть.

В МИД Сербии заявили, что подобные высказывания министра из соседнего государства представляют собой нагнетание атмосферы ненависти по отношению к сербскому народу. Также там сообщили, что подобные действия нарушают общую политику сохранения мира и стабильности в регионе.

Вучич уже прокомментировал эти заявления главы МИД Хорватии. По словам сербского национального лидера, он не является ничьим слугой или "мальчиком на побегушках, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане".