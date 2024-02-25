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25 февраля, 20:21

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве РФ

Белград направил хорватским властям ноту протеста из-за обвинений в адрес сербского лидера Александра Вучича в том, что он якобы является сателлитом России. Соответствующая информация была обнародована 25 февраля на интернет-портале сербского МИД.

В заявлении сербского внешнеполитического ведомства говорится о том, что Белград считает недопустимыми заявления хорватского министра Гордана Грлич-Радмана о том, что Вучич не является частью сербского народа и ему необходимо определиться, на каком из двух стульев он хочет усидеть.

В МИД Сербии заявили, что подобные высказывания министра из соседнего государства представляют собой нагнетание атмосферы ненависти по отношению к сербскому народу. Также там сообщили, что подобные действия нарушают общую политику сохранения мира и стабильности в регионе.

Вучич уже прокомментировал эти заявления главы МИД Хорватии. По словам сербского национального лидера, он не является ничьим слугой или "мальчиком на побегушках, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане".

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Ранее Вучич заявил, что намерен и далее отказываться от введения антироссийских санкций. По словам лидера балканской республики, Белград знает, каково находиться под международным давлением.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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