В Испании помощница арбитра разбила лицо на матче, столкнувшись с камерой
Marca: Камера разбила лицо помощнице арбитра на матче чемпионата Испании
Камера разбила лицо ассистентке арбитра Гуаделупе Поррас в матче чемпионата Испании. Обложка © X / El Correo Gallego
На матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу между командами "Бетис" и "Атлетик" в Севилье помощница арбитра Гуаделупе Поррас столкнулась с камерой, после чего покинула поле на носилках. Об этом пишет Marca.
Всё случилось после гола футболиста "Бетиса" Чими Авилы на 13-й минуте матча. Наблюдавшая за моментом помощница арбитра стояла на кромке поля и, не заметив камеру, столкнулась с ней. Поррас получила сильнейшее рассечение в области лица.
Сначала на поле появилась медицинская бригада, оказавшая помощь пострадавшей, а затем девушку и вовсе унесли на носилках. Вместо неё работать вышел резервный судья Нестор Ольгерас. Игра продолжилась, пока "Бетис" лидирует со счётом 2:1.
Ранее "Реал" победил "Жирону" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:0.