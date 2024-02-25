В Испании помощница арбитра разбила лицо на матче, столкнувшись с камерой

На матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу между командами "Бетис" и "Атлетик" в Севилье помощница арбитра Гуаделупе Поррас столкнулась с камерой, после чего покинула поле на носилках. Об этом пишет Marca.

Всё случилось после гола футболиста "Бетиса" Чими Авилы на 13-й минуте матча. Наблюдавшая за моментом помощница арбитра стояла на кромке поля и, не заметив камеру, столкнулась с ней. Поррас получила сильнейшее рассечение в области лица.

Сначала на поле появилась медицинская бригада, оказавшая помощь пострадавшей, а затем девушку и вовсе унесли на носилках. Вместо неё работать вышел резервный судья Нестор Ольгерас. Игра продолжилась, пока "Бетис" лидирует со счётом 2:1.