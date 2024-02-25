Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 20:50

В Испании помощница арбитра разбила лицо на матче, столкнувшись с камерой

Marca: Камера разбила лицо помощнице арбитра на матче чемпионата Испании

Камера разбила лицо ассистентке арбитра Гуаделупе Поррас в матче чемпионата Испании. Обложка © X / El Correo Gallego

Камера разбила лицо ассистентке арбитра Гуаделупе Поррас в матче чемпионата Испании. Обложка © X / El Correo Gallego

На матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу между командами "Бетис" и "Атлетик" в Севилье помощница арбитра Гуаделупе Поррас столкнулась с камерой, после чего покинула поле на носилках. Об этом пишет Marca.

Всё случилось после гола футболиста "Бетиса" Чими Авилы на 13-й минуте матча. Наблюдавшая за моментом помощница арбитра стояла на кромке поля и, не заметив камеру, столкнулась с ней. Поррас получила сильнейшее рассечение в области лица.

Сначала на поле появилась медицинская бригада, оказавшая помощь пострадавшей, а затем девушку и вовсе унесли на носилках. Вместо неё работать вышел резервный судья Нестор Ольгерас. Игра продолжилась, пока "Бетис" лидирует со счётом 2:1.

Образ жар-птицы: Появились первые фото новой формы сборной России по футболу
Образ жар-птицы: Появились первые фото новой формы сборной России по футболу

Ранее "Реал" победил "Жирону" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:0.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Испания
  • фкбетис
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров