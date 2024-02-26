Палестинское правительство вместе с премьером 26 февраля уйдёт в отставку

В понедельник, 26 февраля, глава правительства Палестины Мухаммед Штайе уйдёт в отставку. Соответствующую информацию со ссылкой на источники в администрации действующего президента автономии Махмуда Аббаса передаёт телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, палестинский премьер вручит Аббасу прошение об отставке, что также означает и отставку действующего правительства. Стоит отметить, что старый кабинет министров продолжит свою работу до формирования нового.

Помимо того, журналисты сообщают, что причиной такого решения палестинской администрации стало давление, которое оказывают на Рамаллу некоторые региональные игроки и США. Предполагается, что следующим шагом, направленным на вывод израильских войск из сектора Газа и снятие с этого анклава блокады, будет достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая шиитское движение "ХАМАС", перед формированием нового кабмина.