В США разволновались из-за российских манёвров на Украине
MWM: РФ продемонстрировала способность легко уничтожать системы ПВО Patriot ВСУ
Российские силы в состоянии легко уничтожить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Military Watch Magazine.
"Возможность использовать ракетные системы класса "земля – воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развёртывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — сообщают авторы статьи.
Также в материале указано, что российские войска способны получить потенциальную выгоду от поражения ракет, которые запускают системы Patriot. В статье напомнили, что системы США используют более дорогие снаряды. В свою очередь, у ВСУ намного меньше боеприпасов.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.
Wikipedia / Bernd vdB