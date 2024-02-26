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25 февраля, 22:36

В США разволновались из-за российских манёвров на Украине

MWM: РФ продемонстрировала способность легко уничтожать системы ПВО Patriot ВСУ

Российские силы в состоянии легко уничтожить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Military Watch Magazine.

"Возможность использовать ракетные системы класса "земля – воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развёртывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — сообщают авторы статьи.

Также в материале указано, что российские войска способны получить потенциальную выгоду от поражения ракет, которые запускают системы Patriot. В статье напомнили, что системы США используют более дорогие снаряды. В свою очередь, у ВСУ намного меньше боеприпасов.

Замены нет: В США назвали болезненным ударом для ВСУ уничтожение установки ПВО
Замены нет: В США назвали болезненным ударом для ВСУ уничтожение установки ПВО

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.

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Wikipedia / Bernd vdB

Анатолий Симоненко
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