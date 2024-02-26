Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Саудовскую Аравию
Председатель нижней палаты Федерального Собрания в Эр-Рияде. Обложка © Официальный сайт Государственной Думы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прилетел в Эр-Рияд. Информация об этом была размещена на официальном интернет-портале нижней палаты российского парламента.
Согласно предоставленным сведениям, вместе с ним в Саудовскую Аравию прибыла делегация, в которую вошли заместитель спикера Госдумы Александр Бабаков и председатели профильных комитетов. Стоит отметить, что это первый визит Володина подобного уровня в королевство. Сообщается, что в столице ближневосточного государства пройдёт встреча с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аль аш-Шейхом.
Ранее Володин прокомментировал принятый Госдумой закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Соединённого Королевства ловить рыбу в российской части Баренцева моря. По словам спикера нижней палаты Совета Федерации, благодаря президенту РФ Владимиру Путину Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет.