Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Саудовскую Аравию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прилетел в Эр-Рияд. Информация об этом была размещена на официальном интернет-портале нижней палаты российского парламента.

Согласно предоставленным сведениям, вместе с ним в Саудовскую Аравию прибыла делегация, в которую вошли заместитель спикера Госдумы Александр Бабаков и председатели профильных комитетов. Стоит отметить, что это первый визит Володина подобного уровня в королевство. Сообщается, что в столице ближневосточного государства пройдёт встреча с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аль аш-Шейхом.