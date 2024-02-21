"Пусть худеют теперь!": Володин заявил, что Путин вернул России рыбу, которую англичане ели 68 лет
Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет
Треска, пойманная во время рыбалки в посёлке Териберка. Обложка © ИТАР-ТАСС / Лев Федосеев
Благодаря президенту России Владимиру Путину Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Великобритании ловить рыбу в российской части Баренцева моря.
"[Путин] вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!" — заявил председатель ГД на пленарном заседании нижней палаты парламента.
По словам Володина, 40% рациона англичан состоит из трески, пикши и других рыб, но благодаря инициативе президента Россия "вернула себе это блюдо".
25 мая 1956 года правительства СССР и Великобритании подписали в Москве соглашение, дававшее право британским рыбакам ловить рыбу вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев. После распада СССР соглашение продолжало действовать, так как РФ стала правопреемницей Советского Союза. Однако решение Лондона от 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией приводит к тому, что денонсация соглашения не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий, говорится в пояснительной записке.