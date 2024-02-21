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21 февраля, 12:34
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"Пусть худеют теперь!": Володин заявил, что Путин вернул России рыбу, которую англичане ели 68 лет

Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет

Треска, пойманная во время рыбалки в посёлке Териберка. Обложка © ИТАР-ТАСС / Лев Федосеев

Треска, пойманная во время рыбалки в посёлке Териберка. Обложка © ИТАР-ТАСС / Лев Федосеев

Благодаря президенту России Владимиру Путину Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Великобритании ловить рыбу в российской части Баренцева моря.

"[Путин] вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!" заявил председатель ГД на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам Володина, 40% рациона англичан состоит из трески, пикши и других рыб, но благодаря инициативе президента Россия "вернула себе это блюдо".

25 мая 1956 года правительства СССР и Великобритании подписали в Москве соглашение, дававшее право британским рыбакам ловить рыбу вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев. После распада СССР соглашение продолжало действовать, так как РФ стала правопреемницей Советского Союза. Однако решение Лондона от 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией приводит к тому, что денонсация соглашения не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий, говорится в пояснительной записке.

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Напомним, сегодня Госдума приняла закон о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве. О подготовке законопроекта МИД и Минсельхоза стало известно 18 января. В тот же день его одобрило правительство.

Никита Никонов
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