Благодаря президенту России Владимиру Путину Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Великобритании ловить рыбу в российской части Баренцева моря.

"[Путин] вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!" — заявил председатель ГД на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам Володина, 40% рациона англичан состоит из трески, пикши и других рыб, но благодаря инициативе президента Россия "вернула себе это блюдо".