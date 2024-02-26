Демократы собираются снова "разыграть карту российского вмешательства" перед президентскими выборами. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин в социальной сети Х.

Так, конгрессвумен призвала своих соратников-республиканцев подготовиться к тому, что их за поддержку бывшего американского лидера Дональда Трампа будут называть "русскими бла-бла-бла". Таким образом сторонники нынешнего президента Штатов Джо Байдена готовят почву, чтобы не утвердить победу Трампа либо объявить ему импичмент, пояснила она.

"Все, кто просто печётся об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут "русскими бла-бла-бла", потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся отказаться утверждать его избрание, вновь объявить ему импичмент, когда он снова станет президентом", — предупредила Тэйлор Грин.

Она обратила внимание, что демократы уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на расследование парламента, связанное с зарубежными деловыми контактами семейства Байденов. Она обратила внимание, что демократы готовы обвинять в поддержке России всех, кто выступает против финансирования украинского конфликта и не желает впредь "оплачивать войны ЦРУ".