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25 февраля, 22:57

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов: В городе слышны взрывы

В подконтрольном Киеву Харькове раздались взрывы. Об этом в телеграм-канале написал харьковский градоначальник Иван Терехов.

По словам чиновника, в городе прозвучали взрывы. Также он посоветовал харьковчанам соблюдать меры осторожности. Это всё происходило на фоне объявленной в области воздушной тревоги, которая также была в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины
Серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины

Днём ранее взрывы звучали в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Кроме того, серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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