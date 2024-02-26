Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Харькове раздались взрывы. Об этом в телеграм-канале написал харьковский градоначальник Иван Терехов.

По словам чиновника, в городе прозвучали взрывы. Также он посоветовал харьковчанам соблюдать меры осторожности. Это всё происходило на фоне объявленной в области воздушной тревоги, которая также была в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.