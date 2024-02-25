Серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы прозвучали ночью в Киевской области. По данным военной администрации региона, в небе зафиксированы беспилотники. Объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО, сказано в сообщении.
Хлопки в ночь на воскресенье были слышны и на западе Украины — в Хмельницкой области. Местные власти на происходящее пока не отреагировали. На территориях Черкасской, Винницкой и Полтавской областей звучат сирены.
Режим ракетной опасности в ночь на воскресенье объявлялся также в Курской области. Он продлился около полутора часов. Параллельно ВСУ предпринимали попытки совершить теракт в Белгородской области, но российская ПВО не позволила им реализовать коварные планы.
ТАСС / EPA / STR