Серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины

Взрывы прозвучали ночью в Киевской области. По данным военной администрации региона, в небе зафиксированы беспилотники. Объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО, сказано в сообщении.

Хлопки в ночь на воскресенье были слышны и на западе Украины — в Хмельницкой области. Местные власти на происходящее пока не отреагировали. На территориях Черкасской, Винницкой и Полтавской областей звучат сирены.