Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 04:08

Серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины

Взрывы прозвучали ночью в Киевской области. По данным военной администрации региона, в небе зафиксированы беспилотники. Объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО, сказано в сообщении.

Хлопки в ночь на воскресенье были слышны и на западе Украины — в Хмельницкой области. Местные власти на происходящее пока не отреагировали. На территориях Черкасской, Винницкой и Полтавской областей звучат сирены.

"Нет мобилизации!": Украинский город засыпали листовками с призывами не идти в ВСУ
"Нет мобилизации!": Украинский город засыпали листовками с призывами не идти в ВСУ

Режим ракетной опасности в ночь на воскресенье объявлялся также в Курской области. Он продлился около полутора часов. Параллельно ВСУ предпринимали попытки совершить теракт в Белгородской области, но российская ПВО не позволила им реализовать коварные планы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STR

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров