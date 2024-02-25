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25 февраля, 00:10

В Курской области отменили режим ракетной опасности

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Внимание! Отбой ракетной опасности", — написал глава региона.

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Напомним, режим ракетной опасности был объявлен на территории Курской области в ночь на 25 февраля. Жителей призвали уйти с улиц и укрыться в помещении без окон, со сплошными стенами. Аналогичное предупреждение объявлялось в Курской области и в ночь на 24 февраля на фоне очередного налёта дронов ВСУ. Лишь спустя несколько часов тревога была отменена.

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Лариса Сафронова
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