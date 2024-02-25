Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 22:21

В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт заявил о ракетной опасности в Курской области

Режим ракетной опасности объявлен на территории Курской области. Жителям региона необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон и ждать окончания тревоги, заявил местный губернатор Роман Старовойт.

"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — написал он в телеграм-канале, призвав соотечественников уйти с улиц.

Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Аналогичное предупреждение объявлялось в Курской области в ночь на 24 февраля на фоне очередного налёта дронов ВСУ. Лишь спустя несколько часов тревога была отменена.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров