В Курской области объявили ракетную опасность
Старовойт заявил о ракетной опасности в Курской области
Режим ракетной опасности объявлен на территории Курской области. Жителям региона необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон и ждать окончания тревоги, заявил местный губернатор Роман Старовойт.
"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — написал он в телеграм-канале, призвав соотечественников уйти с улиц.
Аналогичное предупреждение объявлялось в Курской области в ночь на 24 февраля на фоне очередного налёта дронов ВСУ. Лишь спустя несколько часов тревога была отменена.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine