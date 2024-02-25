Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 15:23

На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В оккупированном Киевом Запорожье в воскресенье, 25 февраля, прозвучал взрыв. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации региона Иван Фёдоров.

"Взрыв в Запорожье", — написал он в телеграм-канале.

Запорожская область находится в нижнем течении Днепра. Регион стал частью России по результатам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. При этом киевский режим не согласен с итогами и обстреливает территорию. Сейчас под контролем РФ находится свыше 70% Запорожской области.

В Николаеве произошёл взрыв во время воздушной тревоги
В Николаеве произошёл взрыв во время воздушной тревоги

Ранее сегодня серия взрывов раздалась в Киевской и Хмельницкой областях Украины. А в Черкасской, Винницкой и Полтавской областях звучали сирены.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров