Производственно-складское здание горит в Подмосковье
МЧС: В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 кв. метров
В Подольске Московской области пожарные локализовали крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня", — рассказали в пресс-службе управления.
Сейчас на месте происшествия работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Другие детали не приводятся.
Ранее квартира загорелась на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов эвакуированы, ещё двое были обнаружены без признаков жизни.
t.me / МЧС России (архивное фото)