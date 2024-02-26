Производственно-складское здание горит в Подмосковье

В Подольске Московской области пожарные локализовали крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.

"В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня", — рассказали в пресс-службе управления.

Сейчас на месте происшествия работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Другие детали не приводятся.