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25 февраля, 22:40

Производственно-складское здание горит в Подмосковье

МЧС: В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 кв. метров

В Подольске Московской области пожарные локализовали крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.

"В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня", — рассказали в пресс-службе управления.

Сейчас на месте происшествия работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Другие детали не приводятся.

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t.me / МЧС России (архивное фото)

Оксана Попова
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