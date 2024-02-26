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25 февраля, 23:42

"Мороз по коже": Фицо опасается "наихудшего решения" Запада по Украине

Премьер-министр Словакии Фицо: Запад может принять худшее решение по Украине

Глава Правительства Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock

Глава Правительства Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock

Глава Правительства Словакии Роберт Фицо в социальных сетях прокомментировал конференцию некоторых мировых лидеров по ситуации на Украине, которая запланирована на 26 февраля в Париже. Политический деятель заявил, что боится возможного принятия так называемыми западными партнёрами Незалежной наихудшего решения.

По словам премьер-министра, особое внимание стоит уделить темам, которые будут подниматься на мероприятии. Как заявил глава словацкого кабмина, от них "идёт мороз по коже".

"Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идёт к принятию наихудшего решения", — заявил Фицо.

Помимо того, он подчеркнул, что созвал на утро 26 февраля заседания правительства и Государственного совета безопасности, чтобы не допустить прямого участия военнослужащих этой европейской страны в конфликте на Украине. Фицо отметил, что сделает всё возможное для этого, даже если ему это будет стоить поста председателя кабмина. В то же время он убеждён, что между продолжением оказания помощи киевскому режиму и представлением общественности осмысленного плана мирного урегулирования Запад, скорее всего, выберет первый вариант.

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Ранее Life.ru писал, что Фицо заявил об отсутствии заинтересованности России в третьей мировой войне. Вместе с тем премьер высказался против вступления Украины в НАТО, так как это может спровоцировать начало глобального военного конфликта.

Алексей Соловьёв
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