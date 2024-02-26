ЦРУ и прочие спецслужбы Америки и Великобритании задолго до 2022 года занимались размещением собственных "опорных пунктов" на Украине, а также готовили шпионов для Киева. Об этом газете "Известия" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ЦРУ помогало Киеву подготовить шпионов. Не только шпионов — прямых боевиков, экстремистов, террористов, головорезов. Всех. И один из ярчайших примеров, когда эта цепочка пришла в движение, это 2013–2014 годы. Под видом демократических сил и гражданского населения на Майдане выступали в первую очередь те, кого тренировали на базах в Польше и Прибалтике. И мы об этом тоже говорили", — пояснила Захарова.

Она также напомнила, что российская сторона много раз задолго до 2022 года указывала на размещение баз и опорных пунктов спецслужбами натовских структур на Украине. Причём подразумевается не только линия вдоль границы с Россией, а вся территория страны. И это много лет "набирало обороты", поэтому, удивилась Захарова, непонятно, почему издание The New York Times только теперь этим обеспокоилось, а много лет до этого американская пресса молчала.