Захарова раскрыла правду о давней подготовке украинских шпионов силами ЦРУ
Захарова: ЦРУ давно готовило шпионов и размещало "опорные пункты" на Украине
ЦРУ и прочие спецслужбы Америки и Великобритании задолго до 2022 года занимались размещением собственных "опорных пунктов" на Украине, а также готовили шпионов для Киева. Об этом газете "Известия" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ЦРУ помогало Киеву подготовить шпионов. Не только шпионов — прямых боевиков, экстремистов, террористов, головорезов. Всех. И один из ярчайших примеров, когда эта цепочка пришла в движение, это 2013–2014 годы. Под видом демократических сил и гражданского населения на Майдане выступали в первую очередь те, кого тренировали на базах в Польше и Прибалтике. И мы об этом тоже говорили", — пояснила Захарова.
Она также напомнила, что российская сторона много раз задолго до 2022 года указывала на размещение баз и опорных пунктов спецслужбами натовских структур на Украине. Причём подразумевается не только линия вдоль границы с Россией, а вся территория страны. И это много лет "набирало обороты", поэтому, удивилась Захарова, непонятно, почему издание The New York Times только теперь этим обеспокоилось, а много лет до этого американская пресса молчала.
Напомним, что американская газета The New York Times раскрыла количество секретных баз ЦРУ на Украине. По её информации, с 2014 года военная разведка США помогла СБУ и ГУР Минобороны страны создать 12 секретных военных баз у границ с Россией. После начала спецоперации американская сторона также помогла сделать два объекта по перехвату переговоров российских военных. Они почти полностью построены и частично оснащены за счёт средств ЦРУ.
GettyImages / Anadolu / Contributor