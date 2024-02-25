"Уже 10-я поездка": СМИ узнали о тайном "успокоительном" визите главы ЦРУ на Украину
NYT: Глава ЦРУ Бёрнс 22 февраля тайно посетил Украину
Уильям Бёрнс. Обложка © Wikipedia / East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс тайно посещал Украину в минувший четверг, 22 февраля. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По данным журналистов, это уже десятое посещение Бёрнсом Украины с начала российской спецоперации. Цель визита — "успокоить киевские власти", которые опасаются, что американские спецслужбы из-за блокировки помощи США станут менее активно помогать Киеву. Такие разговоры начались на фоне проблем с выделением украинской стороне военной помощи из-за позиции Палаты представителей Конгресса США.
Напомним, в США до сих пор не могут решить будущее финансовой поддержки Украины. Так, 5 февраля Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей Конгресса не стала согласовывать документ и ушла на перерыв до 28 февраля. Тем временем Владимир Зеленский публично признал преимущество России в вооружении, в связи с чем призвал Запад активизировать помощь украинской армии.