Стало известно, когда в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения

Почти через 25 лет в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения. Как пишет в колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, в настоящее время с военными ведётся обмен мнениями по поводу концепции будущего летательного аппарата.

"В настоящее время мы размышляем над концепцией самолёта шестого поколения, ведём поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами", — пишет учёный.

По его словам, несмотря на то что подобное воздушное судно должно появиться где-то к 2050 году, уже сейчас надо понимать, какими станут вооружённые конфликты, в которых будет задействована подобная техника. Помимо того, Федосов отметил, что боевые самолёты из поколения в поколение усложняются, вследствие чего тяжелеют, что является, как он считает, порочной практикой. Также специалист подчеркнул, что это будет влиять и на стоимость летательного аппарата.