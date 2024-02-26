Стало известно, когда в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения
ГосНИИАС: К 2050 году в России может появиться боевой самолёт шестого поколения
Почти через 25 лет в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения. Как пишет в колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, в настоящее время с военными ведётся обмен мнениями по поводу концепции будущего летательного аппарата.
"В настоящее время мы размышляем над концепцией самолёта шестого поколения, ведём поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами", — пишет учёный.
По его словам, несмотря на то что подобное воздушное судно должно появиться где-то к 2050 году, уже сейчас надо понимать, какими станут вооружённые конфликты, в которых будет задействована подобная техника. Помимо того, Федосов отметил, что боевые самолёты из поколения в поколение усложняются, вследствие чего тяжелеют, что является, как он считает, порочной практикой. Также специалист подчеркнул, что это будет влиять и на стоимость летательного аппарата.
Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой ценную инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams. Сообщалось, что эта потеря особенно болезненная, так как у киевского режима имеется всего несколько единиц такой техники.