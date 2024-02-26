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26 февраля, 00:12

Стало известно, когда в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения

ГосНИИАС: К 2050 году в России может появиться боевой самолёт шестого поколения

Почти через 25 лет в России могут появиться боевые самолёты шестого поколения. Как пишет в колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, в настоящее время с военными ведётся обмен мнениями по поводу концепции будущего летательного аппарата.

"В настоящее время мы размышляем над концепцией самолёта шестого поколения, ведём поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами", — пишет учёный.

По его словам, несмотря на то что подобное воздушное судно должно появиться где-то к 2050 году, уже сейчас надо понимать, какими станут вооружённые конфликты, в которых будет задействована подобная техника. Помимо того, Федосов отметил, что боевые самолёты из поколения в поколение усложняются, вследствие чего тяжелеют, что является, как он считает, порочной практикой. Также специалист подчеркнул, что это будет влиять и на стоимость летательного аппарата.

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Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой ценную инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams. Сообщалось, что эта потеря особенно болезненная, так как у киевского режима имеется всего несколько единиц такой техники.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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