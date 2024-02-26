"Ливерпуль" в десятый раз в истории выиграл Кубок лиги

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в последнем матче Кубка Английской лиги по футболу со счётом 1:0. Игра состоялась на лондонском стадионе "Уэмбли". Гол был забит Вирджилом ван Дейком на 118-й минуте.

Таким образом, "Ливерпуль" в десятый раз взял Кубок лиги, команде также принадлежит рекорд по числу побед в турнире. После неё в этом рейтинге находится "Манчестер Сити", за плечами которого восемь побед. "Челси" пять раз побеждал в турнире.