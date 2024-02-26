Эксперт рассказала о минусах нулевого кредитного рейтинга

Отказ от кредитования имеет свои минусы и плюсы. О том, чего стоит ожидать при отсутствии кредитной истории, в беседе с радио Sputnik рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Специалист рассказала, что при отсутствии кредитов в прошлом можно не получить заём на хороших условиях из-за нулевого кредитного рейтинга. В то же время это лишает потенциального заёмщика возможности потренировать себя в исполнении обязательств. Дайнеко подчеркнула, что в случае досрочного погашения долга для снижения переплаты по кредиту кредитование может стать полезным финансовым инструментом.

Помимо того, она рассказала, что для правильной оценки своей платёжеспособности надо учитывать не только платежи по кредитам, но и другие обязательные расходы. Чётко расставленные приоритеты по статьям расходов, как уверена эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф", может позволить снизить вероятность просрочить платёж по кредитному обязательству. Также не стоит допускать того, чтобы общий размер набранных займов превышал 30–35% от среднемесячного дохода.

"Но если их много — это нехорошо, даже если доход позволяет их обслуживать. В такой ситуации всегда есть риск забыть про очередной платёж, и в общей массе оформленных обязательств почти гарантированно найдутся крайне невыгодные кредиты, взятые "по обстоятельствам", — заключила Ольга Дайнеко.