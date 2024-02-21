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21 февраля, 11:04

Совфед одобрил закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты

Совфед принял закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях. Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла в среду, 21 февраля.

Документ призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Речь идёт и о ситуациях, когда человек под психологическим воздействием сам переводит деньги или раскрывает банковские данные злоумышленникам.

При этом запрет не затрагивает ипотеку, авто- и образовательные кредиты, которые предоставляются в рамках господдержки. Планируется, что для его установления или снятия нужно подать в квалифицированные бюро кредитных историй обращение через МФЦ или "Госуслуги".

Перечислены способы не дать взять на себя кредит, если мошенники украли ваши данные
Перечислены способы не дать взять на себя кредит, если мошенники украли ваши данные

Накануне закон приняли в Госдуме. Внесли же его в нижнюю палату парламента в апреле прошлого года. А ранее в ГД рассказали о новом требовании к россиянам при оформлении кредита. По словам депутата Анатолия Аксакова, председателя Комитета по финансовому рынку, эта мера поможет в борьбе с мошенниками.

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Никита Осипов
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