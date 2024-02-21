Совфед одобрил закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты
Совфед принял закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях. Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла в среду, 21 февраля.
Документ призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Речь идёт и о ситуациях, когда человек под психологическим воздействием сам переводит деньги или раскрывает банковские данные злоумышленникам.
При этом запрет не затрагивает ипотеку, авто- и образовательные кредиты, которые предоставляются в рамках господдержки. Планируется, что для его установления или снятия нужно подать в квалифицированные бюро кредитных историй обращение через МФЦ или "Госуслуги".
Накануне закон приняли в Госдуме. Внесли же его в нижнюю палату парламента в апреле прошлого года. А ранее в ГД рассказали о новом требовании к россиянам при оформлении кредита. По словам депутата Анатолия Аксакова, председателя Комитета по финансовому рынку, эта мера поможет в борьбе с мошенниками.
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