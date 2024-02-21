Совфед одобрил закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты

Совфед принял закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях. Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла в среду, 21 февраля.

Документ призван защитить граждан от мошенничества, когда аферисты получают кредиты, незаконно используя персональные данные. Речь идёт и о ситуациях, когда человек под психологическим воздействием сам переводит деньги или раскрывает банковские данные злоумышленникам.