"Будут давить": На Украине боятся обрушения фронта из-за наступления России

По его словам, как только военнослужащие ВС РФ заходят на околицу и захватывают первые дома, это значит, что они возьмут город целиком. Для украинских военных наступление российских бойцов рано или поздно приведёт к серьёзному кризису, в частности, это может обрушить фронт.