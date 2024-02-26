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26 февраля, 01:13

"Будут давить": На Украине боятся обрушения фронта из-за наступления России

Полковник СБУ Стариков: Российские военные продолжат давить оборону ВСУ

Российские войска продолжают продавливать оборону Вооружённых сил Украины. Как заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков, подобными действиями Россия добьётся обрушения фронта.

По его словам, как только военнослужащие ВС РФ заходят на околицу и захватывают первые дома, это значит, что они возьмут город целиком. Для украинских военных наступление российских бойцов рано или поздно приведёт к серьёзному кризису, в частности, это может обрушить фронт.

"В итоге, <...> они будут дальше давить", — заключил Стариков.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ рискуют оказаться "в клещах" в районе Угледара после бегства украинских войск из Авдеевки. Как считает корреспондент украинского агентства ТСН Юлия Кириенко, украинские власти зря не уделяли внимания этому направлению.

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t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
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