Углеводы, белки и жиры: Россиянам раскрыли секрет здорового и питательного ужина

Чтобы поддерживать физическое и моральное состояние, нужно принимать сбалансированную пищу. О том, каким должен быть правильный, здоровый ужин, в беседе с "Газетой.ru" поделилась нутрициолог Юлия Ломкова.

По её словам, при подборе продуктов к ужину необходимо придерживаться нескольких правил, в том числе соблюдать разнообразие в питании, включать продукты разных пищевых групп. Также нужно контролировать количество пищи, чтобы не переесть и сохранить здоровый вес.

Так, в ужине должны быть углеводы, белки и жиры. Обязательное условие — качественные, нежареные и низкокалорийные продукты, а выбирая метод приготовления, нужно остановиться на щадящем варианте (приготовить на пару или запечь).

"Кроме того, для снижения калорийности и сокращения содержания лишнего натрия рекомендуется использовать минимальное количество масла и соли. Чтобы придать блюду аромат и вкус без добавления лишних калорий, рекомендуем использовать свежие травы и специи", — сообщила Ломкова.

Также необходимо выбирать лёгкие источники белка: нежирные сорта рыбы, мяса, а ещё креветки и яйца. Эти продукты богаты аминокислотами и помогают регулировать пищеварение. Также стоит добавить в тарелку клетчатку. Это могут быть и свежие, и термически обработанные овощи.

С помощью правильного ужина можно даже улучшить качество сна, добавляя в продукты мелатонин, который содержится, например, в кислой вишне. Стоит обратить внимание и на продукты, богатые триптофаном: яичный белок, семена тыквы, куриную грудку. Если вам нужно взбодриться, добавьте специи из перца, а если успокоиться — кардамон, анис и мяту.

Клетчатка и ферментированные продукты являются источниками про- и пребиотиков. Это полезно для здоровья кишечной микробиоты. Ферментированные продукты содержатся в квашеной капусте, кимчи, комбуче. Также полезны соусы на основе кисломолочных продуктов (например, йогурт и кефир), выдержанные сыры. Главное, есть за 2–3 часа до сна, чтобы не переесть, но и не успеть проголодаться.