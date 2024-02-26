Склад гипермаркета "Леруа Мерлен" загорелся в Приморье

В городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". По данным региональной прокуратуры, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

В городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". Видео © t.me / "Новости Артёма"

"На территории складского помещения, расположенного на расстоянии от торгового зала на ул. Махалина в г. Артёме, произошло возгорание. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет более 200 м2", — рассказали в ведомстве.

В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, как пламя стремительно распространяется по территории помещения. По информации очевидцев, сотрудников и гостей гипермаркета и склада оперативно эвакуировали.