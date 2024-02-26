Склад гипермаркета "Леруа Мерлен" загорелся в Приморье
В Артёме Приморского края горит склад гипермаркета "Леруа Мерлен"
В городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". По данным региональной прокуратуры, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.
В городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". Видео © t.me / "Новости Артёма"
"На территории складского помещения, расположенного на расстоянии от торгового зала на ул. Махалина в г. Артёме, произошло возгорание. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет более 200 м2", — рассказали в ведомстве.
В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, как пламя стремительно распространяется по территории помещения. По информации очевидцев, сотрудников и гостей гипермаркета и склада оперативно эвакуировали.
Life.ru ранее сообщал, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Леруа Мерлен" в Красносельском районе. Причиной пожара стала гирлянда, загоревшаяся в отделе товаров для сада. Новогоднее украшение находилось под потолком, поэтому быстро справиться с огнём самостоятельно было невозможно.
t.me / "Новости Артёма"