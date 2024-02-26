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26 февраля, 02:57

Мужчина в военной форме поджёг себя у посольства Израиля в Вашингтоне

WP: У посольства Израиля в США мужчина в военной форме попытался убить себя

Мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога у посольства Израиля в Вашингтоне, он находится в критическом состоянии. Видео © X / Jordan_Mike

Мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога у посольства Израиля в Вашингтоне, он находится в критическом состоянии. Видео © X / Jordan_Mike

В Соединённых Штатах мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога, выкрикивая пропалестинские лозунги. Как передаёт газета The Washington Post со ссылкой на власти, всё произошло у посольства Израиля в Вашингтоне.

Мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога у посольства Израиля в Вашингтоне, он находится в критическом состоянии. Видео © X / JBreakingNews

По данным издания, происшествие случилось около полудня по местному времени 25 февраля. Сообщается, что военный также вёл трансляцию своих действий в Интернете, где выкрикивал лозунги с требованием предоставить свободу Палестине.

Мужчина, которого впоследствии в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, заявлял, что является действующим военнослужащим Военно-воздушных сил США. Стоит отметить, что пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек не смогла подтвердить это заявление, а представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой.

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Ранее Life.ru писал, что в ноябре прошлого года сотни митинговавших собирались у посольства США в Брюсселе с требованием прекратить удары израильской армии по сектору Газа.

Алексей Соловьёв
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