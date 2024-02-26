Мужчина в военной форме поджёг себя у посольства Израиля в Вашингтоне

В Соединённых Штатах мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога, выкрикивая пропалестинские лозунги. Как передаёт газета The Washington Post со ссылкой на власти, всё произошло у посольства Израиля в Вашингтоне.

Мужчина в военной форме попытался покончить с собой путём самоподжога у посольства Израиля в Вашингтоне, он находится в критическом состоянии. Видео © X / JBreakingNews

По данным издания, происшествие случилось около полудня по местному времени 25 февраля. Сообщается, что военный также вёл трансляцию своих действий в Интернете, где выкрикивал лозунги с требованием предоставить свободу Палестине.

Мужчина, которого впоследствии в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, заявлял, что является действующим военнослужащим Военно-воздушных сил США. Стоит отметить, что пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек не смогла подтвердить это заявление, а представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой.