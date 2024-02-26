Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Артёме локализован на 700 квадратах

Пожар на складах гипермаркета "Леруа Мерлен" в Артёме Приморского края локализован на площади 700 квадратных метров. Как уточнили в МЧС России, пламя охватило два отдельно стоящих склада с утеплителем.

Кадры с места тушения пожара на складах "Леруа Мерлен" в Приморье. Видео © t.me / МЧС России

"В городе Артёме горят два отдельно стоящих склада с утеплителем. <…> Погибших и пострадавших нет. Всего на месте работают 45 специалистов и 10 единиц техники", — рассказали в МЧС.

Позднее в пресс-службе уточнили, что пламя удалось локализовать на площади 700 квадратных метров.