Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 02:30

Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Артёме локализован на 700 квадратах

МЧС: Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Приморье локализован на 700 квадратах

Пожар на складах гипермаркета "Леруа Мерлен" в Артёме Приморского края локализован на площади 700 квадратных метров. Как уточнили в МЧС России, пламя охватило два отдельно стоящих склада с утеплителем.

Кадры с места тушения пожара на складах "Леруа Мерлен" в Приморье. Видео © t.me / МЧС России

"В городе Артёме горят два отдельно стоящих склада с утеплителем. <…> Погибших и пострадавших нет. Всего на месте работают 45 специалистов и 10 единиц техники", — рассказали в МЧС.

Позднее в пресс-службе уточнили, что пламя удалось локализовать на площади 700 квадратных метров.

Производственно-складское здание горит в Подмосковье
Производственно-складское здание горит в Подмосковье

Life.ru сообщал, что в городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". По информации очевидцев, сотрудников и гостей гипермаркета и склада оперативно эвакуировали.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров