Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Артёме локализован на 700 квадратах
МЧС: Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Приморье локализован на 700 квадратах
Пожар на складах гипермаркета "Леруа Мерлен" в Артёме Приморского края локализован на площади 700 квадратных метров. Как уточнили в МЧС России, пламя охватило два отдельно стоящих склада с утеплителем.
Кадры с места тушения пожара на складах "Леруа Мерлен" в Приморье. Видео © t.me / МЧС России
"В городе Артёме горят два отдельно стоящих склада с утеплителем. <…> Погибших и пострадавших нет. Всего на месте работают 45 специалистов и 10 единиц техники", — рассказали в МЧС.
Позднее в пресс-службе уточнили, что пламя удалось локализовать на площади 700 квадратных метров.
Life.ru сообщал, что в городе Артёме Приморского края загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен". По информации очевидцев, сотрудников и гостей гипермаркета и склада оперативно эвакуировали.
t.me / МЧС России