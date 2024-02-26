Американец разбогател, подслушав рабочие разговоры жены, но в итоге остался без неё

В прошлом году житель штата Техас незаконно заработал на бирже 1,76 миллиона долларов. Как передаёт издание Business Insider со ссылкой на материалы правоохранительных органов, он смог это сделать, подслушав рабочие телефонные переговоры своей супруги.

"Тайлер Лаудон признался в покупке тысяч акций компании TravelCenters of America незадолго до её поглощения нефтегазовой компанией BP за 1,3 миллиарда долларов в феврале 2023 года", — сообщил прокурор Южного округа Техаса Аламдар Хамдани.

По данным Комиссии по ценным бумагам (SEC), жена злоумышленника, которая на тот момент находилась на должности менеджера по поглощениям и слияниям, вместе со своим мужем работала из дома. В какой-то момент он подслушал один из её телефонных разговоров и узнал о грядущей сделке, после чего приобрёл 45 тысяч акций TravelCenters of America. После поглощения более мелкой организации транснациональной газовой компанией американец продал акции и тем самым получил своё богатство.

Журналисты сообщают, что мужчина признался жене в содеянном, после того как узнал о внутреннем расследовании по этому поводу в ВР. В итоге женщину уволили, она развелась с супругом, а ему грозит штраф и лишение права занимать определённые должности.