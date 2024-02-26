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26 февраля, 04:59

"Пытаемся закупать": Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

Spiegel: Немецкие власти ищут боеприпасы для ВСУ по всему миру

Немецкие власти по всему миру пытаются найти дефицитные для Вооружённых сил Украины боеприпасы. Об этом в интервью журналу Spiegel рассказал начальник специального штаба по вопросам Незалежной при Минобороны Германии генерал Кристиан Фройдинг.

"Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил высокопоставленный военный.

В беседе с журналистами офицер подчеркнул, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не валяются на магазинных полках в большом количестве. Помимо того, автор материала добавил, что Берлин вынужден каждый день придумывать новые способы для получения столь необходимых киевскому режиму снарядов.

В статье отмечается, что время работает против так называемых европейских союзников Киева. Так, западные спецслужбы предполагают, что собственные запасы боеприпасов у ВСУ иссякнут "не позднее июня".

ВСУ на фронте вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия западных поставок, пишут СМИ
ВСУ на фронте вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия западных поставок, пишут СМИ

Напомним, что на эту тему пару недель назад высказывался зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев. Комментируя проблему с урезанием помощи из США, нардеп заявил, что украинская армия оказалась в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники.

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t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
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