Немецкие власти по всему миру пытаются найти дефицитные для Вооружённых сил Украины боеприпасы. Об этом в интервью журналу Spiegel рассказал начальник специального штаба по вопросам Незалежной при Минобороны Германии генерал Кристиан Фройдинг.

"Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил высокопоставленный военный.

В беседе с журналистами офицер подчеркнул, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не валяются на магазинных полках в большом количестве. Помимо того, автор материала добавил, что Берлин вынужден каждый день придумывать новые способы для получения столь необходимых киевскому режиму снарядов.

В статье отмечается, что время работает против так называемых европейских союзников Киева. Так, западные спецслужбы предполагают, что собственные запасы боеприпасов у ВСУ иссякнут "не позднее июня".