Герасимов в зоне СВО вручил госнаграды отличившимся бойцам 58-й общевойсковой армии ЮВО
Герасимов посетил в зоне СВО командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Валерий Герасимов посетил в зоне СВО командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО. Видео © Минобороны России
В ведомстве уточнили, что Герасимов "заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения". Также он вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" бойцам, которые наиболее отличились в ходе боевых действий. Начальник Генштаба ВС РФ поблагодарил военных за их мужество и героизм.
Ранее Life.ru писал, что бойцам СВО, которые отличились при освобождении Авдеевки, вручили государственные награды. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что город освободили в короткие сроки, но этому предшествовала длительная подготовка военных.