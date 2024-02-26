Герасимов в зоне СВО вручил госнаграды отличившимся бойцам 58-й общевойсковой армии ЮВО

В ведомстве уточнили, что Герасимов "заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения". Также он вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" бойцам, которые наиболее отличились в ходе боевых действий. Начальник Генштаба ВС РФ поблагодарил военных за их мужество и героизм.