Ракету "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" установили на космодроме Восточный
Ракета "Союз-2.1б" на космодроме Восточный. Обложка © t.me / roscosmos_gk
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили её подготовку к пуску. Запуск ракеты планируется 29 февраля в 08:43 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) разрабатывает новую многоразовую ракету-носитель сверхлёгкого класса. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.