Ракету "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" установили на космодроме Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили её подготовку к пуску. Запуск ракеты планируется 29 февраля в 08:43 по московскому времени.