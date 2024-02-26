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26 февраля, 06:23

Диджей рэпера Шайни на концерте кинул бутылку в школьницу, но организаторы всё отрицают

Школьница попала в больницу с травмами после концерта рэпера Шайни в Москве

Рэпер Шайни, на чьём концерте в Москве кинули бутылкой в школьницу. Обложка © VK / Шайни

Рэпер Шайни, на чьём концерте в Москве кинули бутылкой в школьницу. Обложка © VK / Шайни

В Москве школьница заработала сотрясение мозга на концерте рэпера Шайни (Никита Поляков). По данным SHOT, 14-летняя девочка посетила его выступление 24 февраля, в самый разгар мероприятия, как утверждает пострадавшая, диджей исполнителя кинул со сцены в толпу стеклянную бутылку. Она угодила прямо в голову несовершеннолетней. Удар был такой силы, что она упала на танцпол, к ней подбежали на помощь несколько человек.

На место вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам девочки, бутылка также разбила ей нос и сломала очки, а организаторы в беседе с правоохранителями и вовсе пытались оправдаться, что якобы никаких бутылок не было. Как отметил отец несовершеннолетней, теперь дочь жалуется на головные боли. Мужчина написал заявление в полицию.

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Матвей Константинов
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