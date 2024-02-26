Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, предупредили эксперты

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. По словам эксперта, за последние два года в мире наблюдается рост риска ядерной эскалации, что было осуждено мировым сообществом.

"Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путём предотвращения ядерной эскалации", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Сандерс-Закре указала, что, учитывая продолжающуюся в мире разработку ядерного оружия и вовлечение двух стран-обладателей такого в вооружённый конфликт, риск его применения особенно высок. Единственный способ предотвратить страшное, считает собеседница агентства, — ликвидировать такое вооружение.

Ранее в Верховной раде призвали вернуть Украине ядерное оружие. По словам депутата Алексея Гончаренко*, оружие, от которого Незалежная добровольно отказалась после распада СССР, даст ей шанс на выживание.