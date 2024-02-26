В Кемерове водитель автобуса высадил 12-летнего мальчика в мороз, инцидентом заинтересовались в СК

В Кемерове водитель рейсового автобуса высадил в мороз ребёнка из-за того, что он заплатил за детский билет, а справки из школы у него с собой не было. С 19 февраля в Кузбассе установилась аномально холодная погода, местами по области столбик термометра опускался до минус 40 градусов.

"21 февраля текущего года в городе Кемерово водитель рейсового автобуса, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, так как у того не было справки из школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Ребёнок был вынужден добираться до дома пешком", — сообщает telegram-канал информационного центра СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Отмечается, что СУ Следственного комитета по Кемеровской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.