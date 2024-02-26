Мизулина посетила соревнования по сноуборду в Тюмени и чуть не попала под обрушение трамплина
В Тюмени на соревнованиях рухнул трамплин, на котором стояла толпа сноубордистов
В Тюмени на соревнованиях по сноуборду рухнул трамплин, на котором в этот момент были все участники турнира. Они хотели сделать общую фотографию, однако конструкция не выдержала. Как пишет SHOT, инцидент произошёл во время фестиваля "Битва на Туре", проходившем на набережной в центре города. Никто не пострадал, спортсмены отделались лишь испугом.
В Тюмени на соревнованиях рухнул трамплин, на котором стояла толпа сноубордистов. Видео © Telegram / "ЧП Тюмень | Новости | Происшествия | Интересно"
К слову, на мероприятии также присутствовала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Однако она ушла с трамплина незадолго до обрушения, поэтому не пострадала.
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