Мизулина посетила соревнования по сноуборду в Тюмени и чуть не попала под обрушение трамплина

В Тюмени на соревнованиях по сноуборду рухнул трамплин, на котором в этот момент были все участники турнира. Они хотели сделать общую фотографию, однако конструкция не выдержала. Как пишет SHOT, инцидент произошёл во время фестиваля "Битва на Туре", проходившем на набережной в центре города. Никто не пострадал, спортсмены отделались лишь испугом.