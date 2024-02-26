Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке боеприпасов для ВСУ, пишут СМИ
Spiegel: Германия и Индия обсуждают закупку боеприпасов для ВСУ
Германия и Индия тайно обсуждают возможность закупки снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. Утверждается, что боеприпасы планируется поставить через посредников.
"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — пишет издание.
Подобные переговоры также ведутся и с другими странами, в том числе балканскими и африканскими. Запад интересуют как те государства, у которых есть собственные запасы, так и те страны, которые способны производить снаряды.
Напомним, как писал Spiegel, Германия пытается найти боеприпасы для ВСУ по всему миру. Причём время играет против Киева: западные спецслужбы считают, что запасы снарядов ВСУ могут иссякнуть не позднее июня.
Getty Images / Ignacio Marin