Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке боеприпасов для ВСУ, пишут СМИ

Германия и Индия тайно обсуждают возможность закупки снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. Утверждается, что боеприпасы планируется поставить через посредников.

"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — пишет издание.

Подобные переговоры также ведутся и с другими странами, в том числе балканскими и африканскими. Запад интересуют как те государства, у которых есть собственные запасы, так и те страны, которые способны производить снаряды.