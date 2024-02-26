Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 10:32
5224

Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке боеприпасов для ВСУ, пишут СМИ

Spiegel: Германия и Индия обсуждают закупку боеприпасов для ВСУ

Германия и Индия тайно обсуждают возможность закупки снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. Утверждается, что боеприпасы планируется поставить через посредников.

"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — пишет издание.

Подобные переговоры также ведутся и с другими странами, в том числе балканскими и африканскими. Запад интересуют как те государства, у которых есть собственные запасы, так и те страны, которые способны производить снаряды.

ВСУ на фронте вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия западных поставок, пишут СМИ
ВСУ на фронте вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия западных поставок, пишут СМИ

Напомним, как писал Spiegel, Германия пытается найти боеприпасы для ВСУ по всему миру. Причём время играет против Киева: западные спецслужбы считают, что запасы снарядов ВСУ могут иссякнуть не позднее июня.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Германия
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров